«Лацио» вырвал победу у «Интера» в серии пенальти
«Лацио» одержал победу над «Интером» в матче 1/4 финала Кубка Италии, сообщает «Советский спорт».
Встреча завершилась в серии послематчевых пенальти.
Голы во время игры оформили форвард победившей команды Чиро Иммобиле и форвард «Интера» Мауро Икарди. В серии послематчевых пенальти сильнее оказался «Лацио» — 4:3.
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Теперь римскому клубу предстоит встреча с «Миланом».
Ранее бывший главный тренер туринского «Ювентуса», лондонского «Челси» и сборной Италии Антонио Конте рассказал о предложениях по работе от других клубов.
Кубок Италии. 1/4 финала.
«Интер» (Милан) — «Лацио» (Рим) — 1:1 (0:0; 1:1; серия пенальти — 3:4)
Голы: 0:1 — Иммобиле, 108, 1:1 — Икарди, 125