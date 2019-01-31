Полузащитник сборной Колумбии проходит медосмотр для «Зенита»

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Полузащитник аргентинского клуба «Бока Хуниорс» Вилмар Барриос завершает переход в петербургский «Зенит», сообщает «Советский спорт».

Спортивное агентство Posso Futbol, представляющее интересы Барриоса, опубликовало в своем инстаграме фотографию хавбека во врем прохождения медицинских тестов. На снимке отмечены аккаунты сине-бело-голубых и самого футболиста.

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25-летний Барриос выступает за «Боку Хуниорс» с лета 2016 года. В нынешнем сезоне он принял участие в шести матчах чемпионата Аргентины, в которых не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Барриос назвал переход в «Зенит» важным шагом в карьере.