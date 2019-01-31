Тарпищев поделился мнением о возможном завершении карьеры Шараповой

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил, что мотивацией для Марии Шараповой продолжать карьеру является золото Олимпийских игр.

«У Марии есть большая мотивация — выиграть олимпийское золото. Так что я считаю, что стимул играть есть, так как звания олимпийской чемпионки у нее на данный момент нет. У мастера такого высокого ранга, как Шарапова, есть потребность в этом.

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Олимпийский чемпион не имеет приставки «экс-». А что касается ее успеха, то здесь всё зависит только от ее здоровья», — приводит слова Тарпищева «Чемпионат».

В финале Олимпийских игр 2012 года в Лондоне Шарапова проиграла в финале американке Серене Уильямс.