Глава ИААФ высказался о восстановлении Всероссийской федерации легкой атлетики

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Глава Международной федерации легкоатлетических ассоциаций (ИААФ) Себастьян Коу заявил, что для восстановления Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) организация должна быть уверена в полном соблюдении критериев по возвращению членства, передает «Советский спорт».

«Нам нужно обеспечить функционирование систем, которым мы доверяем. Надо сделать так, чтобы спортсмены могли свободно выражать свои опасения. Мы должны убедиться, что критерии соблюдены, и, когда это произойдёт, мы надеемся, что статус будет восстановлен», — приводит слова Коу Reuters.

В ноябре 2015 года ВФЛА была лишена членства в ИААФ из-за допингового скандала. Российские спортсмены принимают участие в международных турнирах в нейтральном статусе.