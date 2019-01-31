Дзюба назвал Роналду сомнительным парнем

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Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал, что общего у нападающего «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича и форварда «Ювентуса» Криштину Роналду, передает Sport24.

Он отметил, что об этих двух игроках ходили слухи о нетрадиционной ориентации.

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«Про обоих говорили, что они нетрадиционной ориентации. Были у них моменты. Ибрагимович с Пике обнимался непонятно как. А Криштиану вообще такой непонятный, сомнительный парень.

Что касается новости про изнасилование девушки десять лет назад. Это не доказано, так что я не верю. Криш не такой», — сказал Дзюба.

Ранее сообщалось, что Дзюба, Тарасов и Жирков выступили за «свободу Кокорину».