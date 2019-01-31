Ученица Тутберидзе пропустит юниорский чемпионат России

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Российская фигуристка Камила Валиева не сможет принять участия в юниорском чемпионате России, сообщает «Советский спорт».

Спортсменка, которая занимается в группе Этери Тутберидзе, не сможет выступить на турнире из-за травмы. Информация об этом появилась на официальной фан-странице фигуристок из группы Тутберидзе.

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Однако фаворитками юниорского чемпионата считаются другие ученицы Тутберидзе — Анна Щербакова, Александра Трусова и Алена Косторная, которые заняли весь пьедестал на прошедшем в декабре взрослом чемпионате России.

Чемпионат пройдет с 31 января по 4 февраля в Перми. Короткая программа у девушек пройдет в субботу 2 февраля и начнется в 17.30 по московскому времени. Произвольная программа стартует в 19.15 3 февраля.

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