Эксперт: Овечкин оправдывает сделанную руководством «Вашингтона» ставку

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Российский хоккеист Алексей Яшин высказался относительно положения нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ), передают «Известия».

Эксперт считает, что руководство «Кэпиталз» способствует улучшению результатов россиянина.

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«Руководство и тренеры «Вашингтона» здорово используют сильные качества Овечкина, его голевое чутье. Под это построена и тактика команды, что позволяет Александру в полной мере реализовывать свой потенциал и забрасывать шайбы. Своей игрой он полностью оправдывает ту ставку, которую уже больше десяти лет делает на него клуб», — поделился мнением Яшин.

Овечкин дебютировал в составе «Вашингтона» в октябре 2005 года.

Ранее нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин прилетел на матч с «Виннипег Джетс» в рамках регулярного чемпионата НХЛ в шапке-ушанке.