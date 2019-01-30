В Госдуме считают несправедливой разницу в наказании Нурмагомедова и Макгрегора

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Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев прокомментировал наказание российского бойца Хабиба Нурмагомедова за драку, передает ТАСС.

На турнире UFC 229, который прошел в Лас-Вегасе 6 октября, Нурмагомедов в четвертом раунде победил ирландца Конора Макгрегора удушающим приемом и защитил титул чемпиона в легком весе. После боя россиянин выбежал в зрительный зал и устроил потасовку с тренером ирландца Диллоном Дэнисом. Секундант Хабиба Зубайра Тухугов и двоюродный брат бойца Абубакар Нурмагомедов в октагоне напали на Макгрегора.

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29 января Атлетическая комиссия штата Невада приняла решение дисквалифицировать чемпиона UFC на девять месяцев и оштрафовать его на $500 тыс. Макгрегор был отстранен на шесть месяцев, также ему необходимо выплатить $50 тыс. Тухугов и брат Нурмагомедова получили по году дисквалификации. Их обязали выплатить по $25 тыс.

По мнению Свищева, разница в наказании Нурмагомедова и Макгрегора несправедлива.

«Я считаю неправильной разницу в наказании россиянина и ирландца, в отношении нашего бойца после того боя была явная провокация, вследствие чего он не сдержался. Провокация следовала со стороны Макгрегора — почему же он получает меньший срок дисквалификации? Это выглядит странным. Уж если дисквалифицировать, то на одинаковые сроки и с равными штрафами», — сказал Свищев.

Ранее сообщалось, что Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер Хабиба, намекнул на уход сына из UFC.