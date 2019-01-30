Найдены возможные обломки от пропавшего самолета с Салой

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Французские власти нашли возможные обломки от пропавшего самолета, на борту которого находился аргентинский футболист Эмилиано Сала, сообщает «Советский спорт».

Как стало известно BBC, сотрудники спасательных служб обнаружили часть подушки кресла из самолета на пляже Сурайнвилль, располагающемся на полуострове Котентин, где ранее была найдена еще одна подушка.

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«Теперь мы определили приоритетную область подводного поиска размером около четырех квадратных морских миль, чтобы попытаться найти и идентифицировать возможные обломки самолета. Поиски начнутся в конце этих выходных из-за погодных условий, — приводит в своем твиттере текст заявления Отдела по расследованию авиационных происшествий журналист Дэн Роан.

Напомним, что Сала летел из Нанта в Кардифф, когда 22 января его легкомоторный самолет пропал с радаров над Ла-Маншем. Спасатели ничего не смогли обнаружить за два дня поисков, и 24 января было принять решение завершить все поисковые работы.

Сала перешел в «Кардифф» за €17 млн из французского «Нанта». Валлийский клуб заключил с игроком контракт до лета 2022 года.

Ранее сообщалось, что глава Аргентины обратился с просьбой не прекращать поиски Салы.