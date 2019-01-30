Теннисистка Павлюченкова рассказала о жесткой критике тренера

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Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова прокомментировала победу над француженкой Ализе Корне в первом круге турнира в Санкт-Петербурге, передает «Советский спорт».

Встреча завершилась со счетом 7:5, 7:6 (7:4).

«Никаких сюрпризов для меня не было. Она боролась за каждое очко, здесь своеобразное покрытие, что неплохо для нее — очень медленный корт. У нее была возможность и подкрутить, подрезать. Я боролась за каждое очко, где-то, наверное, агрессивнее и активнее сыграла. Наверное, активно выигранные очки помогли.

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Мой тренер так и сказал: «Зачем ты торопишься забивать и выигрывать каждый мяч, который ты играешь? Здесь нужно играть розыгрыши и терпеть. Нужно грамотно построить розыгрыш, а потом с удобного мяча выигрывать очко». Тренер чаще дает тактические рекомендации, но иногда очень жестко меня критикует за мое поведение. Например, может сказать: «Что ты делаешь?! Давай, просто играй!». Говорит, что я не на том концентрируюсь. Или спрашивает: «Что это за поведение такое?». Но в основном говорит о тактике», — цитирует Павлюченкову «пресс-служба турнира.

Ранее сообщалось, что Остапенко сыграет с Павлюченковой на St. Petersburg Open.