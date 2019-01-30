Тухугов прокомментировал дисквалификацию членов команды Нурмагомедова
Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Зубайра Тухугов высказался по поводу решения Атлетической комиссией штата Невада относительно событий, произошедших на турнире UFC 229, передает «Советский спорт».
«Прошло заседание суда, расставлены точки в этом вопросе. Меня отстранили на год и назначили штраф в $25 тыс, как и Абубакару Нурмагомедову. Хабиба отстранили на 9 месяцев и оштрафовали на $500 тыс. Значит, есть в этом благо для нас, и Всевышний так захотел», — написал боец в своем инстаграме.
Тухугов также заявил о скором возвращении в октагон.
«Эта мощная команда с Кавказа выйдет на охоту в октябре и еще заявит о себе», — добавил он.
Ранее участник допингового скандала Джон Джонс получил лицензию на один бой в UFC.
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Сегодня прошло заседание суда, и расставлены точки в этом вопросе. Меня отстранили на год и назначили штраф в 25000$, так же и @abubakar_nurmagomedov. @khabib_nurmagomedov отстранили на 9 месяцев и 500000$ штраф. Значит есть в этом благо для нас, и Всевышний так захотел. АЛЬХАМДУЛИЛЛАХЬ☝ Эта мощная команда с Кавказа выйдет на охоту в Октябре и ещё заявит о себе Ин ша Аллах