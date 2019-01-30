Тухугов прокомментировал дисквалификацию членов команды Нурмагомедова

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Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Зубайра Тухугов высказался по поводу решения Атлетической комиссией штата Невада относительно событий, произошедших на турнире UFC 229, передает «Советский спорт».

«Прошло заседание суда, расставлены точки в этом вопросе. Меня отстранили на год и назначили штраф в $25 тыс, как и Абубакару Нурмагомедову. Хабиба отстранили на 9 месяцев и оштрафовали на $500 тыс. Значит, есть в этом благо для нас, и Всевышний так захотел», — написал боец в своем инстаграме.

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Тухугов также заявил о скором возвращении в октагон.

«Эта мощная команда с Кавказа выйдет на охоту в октябре и еще заявит о себе», — добавил он.

Ранее участник допингового скандала Джон Джонс получил лицензию на один бой в UFC.