Нурмагомедов не будет драться в UFC, пока отстранены его брат и Тухугов
Менеджер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Ризван Магомедов рассказал, когда его клиент вернется в октагон.
«Хабиб не будет выступать, пока дисквалифицированы Абубакар и Зубайра», — приводит слова агента Sport24.
По решению Атлетической комиссии штата Невада Абубакар Нурмагомедов и Зубайра Тухугов были дисквалифицированы на один год. В добавок к этому они получили денежный штраф в размере $25 тыс.
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Сам Хабиб Нурмагомедов был отстранен на девять месяцев и оштрафован на $500 тыс.
Ранее участник допингового скандала получил лицензию на один бой в UFC.