Ирина Слуцкая поздравила Самодурову с золотом на чемпионате Европы

<img src="">

Двукратный призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы Ирина Слуцкая поздравила Софью Самодурову с завоеванием золотой медали на чемпионате Европы по фигурному катанию, прошедшем в Минске, передает «Советский спорт».

«Софья Самодурова стремительно ворвалась на чемпионскую позицию. Уверенно, чисто, красиво и изящно завоевала титул сильнейшей! Рада за нее. Теперь очень жду чемпионат мира! Будет очень интересно!» — написала бывшая спортсменка в своем инстаграме.

Реклама

Слуцкая также высказала свое отношение к серебряной призерке прошедшего первенства континента Алине Загитовой.

«Я рада за Софью. На этих стартах она показала себя и выиграла. Про Загитову вообще разговора не было. И в своем тексте вроде никому ничего плохого никогда не желала», — добавила она.

Ранее фигурист Александр Самарин поблагодарил болельщиков за поддержку на чемпионате Европы.