Роналду встретился с фанаткой, которой разбил нос

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду встретился с болельщицей, которая пострадала от его удара перед матчем с «Кьево» (3:0), сообщает «Советский спорт».

На разминке перед игрой португалец сильным ударом отправил мяч на трибуну, который угодил в лицо Елене Ди Мартино, разбив девушке нос и очки.

Реклама

После этого Ди Мартино рассказала, что пятикратный обладатель «Золотого мяча» пригласил ее на базу туринского клуба, сделал совместное фото и подарил футболку с подписью «Обнимаю».

Ранее сообщалось, что Роналду могут лишить государственных наград Португалии.

Cristiano Ronaldo invited Elena Di Martino (a Juventina who's glasses broke as a result of a Ronaldo shot to the face during #JuveChievo) to the Juventus training center at Continassa for a brief meeting which included a picture & a signed jersey. Champion on the pitch & off it. pic.twitter.com/oc9JiebAZk