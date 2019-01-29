Роналду встретился с фанаткой, которой разбил нос

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Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду встретился с болельщицей, которая пострадала от его удара перед матчем с «Кьево» (3:0), сообщает «Советский спорт».

На разминке перед игрой португалец сильным ударом отправил мяч на трибуну, который угодил в лицо Елене Ди Мартино, разбив девушке нос и очки.

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После этого Ди Мартино рассказала, что пятикратный обладатель «Золотого мяча» пригласил ее на базу туринского клуба, сделал совместное фото и подарил футболку с подписью «Обнимаю».

Ранее сообщалось, что Роналду могут лишить государственных наград Португалии.