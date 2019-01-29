Шлеменко оценил серьезность наказания Хабиба Нурмагомедова и Макгрегора

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Бывший чемпион Bellator Александр Шлеменко поделился мнением о наказании российского бойца Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора за потасовку на турнире UFC 229, передает Sport24.

Нурмагомедова дисквалифицировали на девять месяцев и обязали выплатить штраф в размере $500 тыс. Макгрегора оштрафовали на идентичную сумму, а его отстранение составит шесть месяцев.

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«Здесь сложно сказать, справедливое ли это наказание, или нет. В первую очередь хочу сказать, что это уже получается второе наказание для Конора, после его нападения на автобус. А что касается ситуации после боя, то здесь в большей степени виноваты Хабиб и его команда, они были инициаторы.

В современных реалиях, и беря в учет тот факт, сколько они заработали на этом бое, это не сильно ударит по их карману. А сколько эта ситуация вызвала шумихи и получила всемирного внимания СМИ? Поэтому, можно сказать, что получилась дорогостоящая рекламная акция», — сказал Шлеменко.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов выплатит штрафы за Тухугова и за брата.