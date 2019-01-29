Нурмагомедов выплатит штрафы за Тухугова и за брата

<img src="//img.gazeta.ru/files3/311/12074311/usa_today_10508072-pic905-895x505-76725.jpg">

Журналист Ариэль Хельвани заявил, что чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов оплатит штраф за Зубайру Тухугова и Абубакара Нурмагомедова, сообщает «Советский спорт».

269 января Атлетическая комиссия штата Невада оштрафовала чемпиона UFC за потасовку после боя против ирландца Конора Макгрегора на $500 тыс. Тухугов и Нурмагомедов должны будут выплатить по $25 тыс.

На турнире UFC 229, который прошел в Лас-Вегасе 6 октября, Нурмагомедов в четвертом раунде победил Макгрегора удушающим приемом и защитил титул чемпиона в легком весе. После боя россиянин выбежал в зрительный зал и устроил потасовку с тренером ирландца Диллоном Дэнисом. Секундант Хабиба Зубайра Тухугов и двоюродный брат бойца Абубакар Нурмагомедов в октагоне напали на Макгрегора.