Конор Макгрегор отстранен за потасовку после боя с Хабибом Нурмагомедовым

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Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор дисквалифицирован на шесть месяцев за потасовку после поединка за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) против россиянина Хабиба Нурмагомедова, сообщает ТАСС.

Решение было принято на заседании Атлетической комиссии штата Невада. Также боец оштрафован на $50 тыс.

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«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию заседания.

На турнире UFC 229, который прошел в Лас-Вегасе 6 октября, Нурмагомедов в четвертом раунде победил Макгрегора удушающим приемом и защитил титул чемпиона в легком весе. После боя россиянин выбежал в зрительный зал и устроил потасовку с тренером ирландца Диллоном Дэнисом. Секундант Хабиба Зубайра Тухугов и двоюродный брат бойца Абубакар Нурмагомедов в октагоне напали на Макгрегора.

Ранее сообщалось, что штраф Нурмагомедова оказался в десять раз больше.