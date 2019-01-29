Два российских бойца дисквалифицированы за нападение на Макгрегора

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Российские бойцы смешанного стиля Зубайр Тухугов и Абубакар Нурмагомедов дисквалифицированы на один год за потасовку после поединка Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) между Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором, сообщает ТАСС.

Решение было вынесено на заседании Атлетической комиссии штата Невада. Также россияне получили штраф в размере $25 тыс.

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«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию заседания.

На турнире UFC 229, который прошел в Лас-Вегасе 6 октября, Нурмагомедов в четвертом раунде победил Макгрегора удушающим приемом и защитил титул чемпиона в легком весе. После боя россиянин выбежал в зрительный зал и устроил потасовку с тренером ирландца Диллоном Дэнисом. Секундант Хабиба Тухугов и двоюродный брат бойца Нурмагомедов в октагоне напали на Макгрегора.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов также дисквалифицирован.