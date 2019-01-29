Глава РУСАДА заявил, что американцы начали им доверять

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Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус рассказал об изменениях в отношении к организации.

«Нас уважают, к нам относятся по-партнерски. Нам доверяют даже американцы — мы тестировали их в прошлом году. В данный момент нами нарабатывается положительный опыт. Мы сделали шаг — передали базу», — приводит слова функционера «РИА Новости».

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Ганус также поделился своим мнением относительно доклада Макларена.

«Я отношусь серьезно к этому. Когда мы пытаемся все анализировать, надо понимать, что доклад Макларена — это доклад специалиста, который действовал со стороны Всемирного антидопингового агенства (WADA)», — добавил он.

Ранее гендиректор РУСАДА рассказал о дальнейшей работе агентства.