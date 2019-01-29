«ПСЖ» не может договориться с агентами игрока «Зенита» Паредеса

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«Пари Сен-Жермен» не может договориться с агентами полузащитника петербургского «Зенита» Леандро Паредеса, сообщает «Советский спорт».

По информации Le Parisien, представители французского клуба в течение нескольких часов не решить с агентами вопрос о комиссионных.

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Отмечается, что аргентинец заключит с парижанами контракт на 4,5 года. Сумма трансфера составит порядка €40 млн. В добавок к этому сине-бело-голубые могут получить €5 млн в качестве бонусов.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Паредес провел 15 матчей, забив три мяча и отдав две результативные передачи.

Ранее российский тренер Ринат Билялетдинов оценил игру Паредеса за «Зенит».