Фанаты желают смерти перешедшему в «Зенит» украинскому футболисту

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Фанаты желают смерти и обвиняют в предательстве украинского защитника Ярослава Ракицкого, перешедшего из донецкого «Шахтера» в петербургский «Зенит», передает «Советский спорт».

Под записями, опубликованными в инстаграме футболиста, подписчики оставляют гневные комментарии в связи с трансфером игрока в российский клуб. Также фанаты надеются, что защитника больше не будут вызывать в национальную команду.

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В составе донецкого клуба Ракицкий принял участие в 326 матчах, в которых забил 14 мячей. За сборную Украины защитник провел 54 встречи и забил четыре мяча.

Соглашение Ракицкого с «Зенитом» рассчитано на 3,5 года.

Ранее защитник поделился впечатлениями от перехода в российский клуб.