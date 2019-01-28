«Зенит» объявил о переходе игрока сборной Украины
Петербургский «Зенит» объявил о переходе защитника донецкого «Шахтера» Ярослава Ракицкого, сообщает ТАСС.
Как передает официальный сайт сине-бело-голубых, соглашение с игроком рассчитано на 3,5 года. О сумме трансфера не сообщается.
В составе донецкого клуба Ракицкий принял участие в 326 матчах, в которых забил 14 мячей.
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За сборную Украины защитник провел 54 встречи и забил четыре мяча. В составе национальной команды футболист принял участие в чемпионатах Европы 2012 и 2016 годов.
Ранее украинский футболист Александр Горшков заявил, что Ракицкий может стать изгоем в сборной Украины после перехода в «Зенит».