Шарапова вышла во второй круг St. Petersburg Ladies Trophy
Россиянка Мария Шарапова вышла во второй круг теннисного турнира St. Petersburg Ladies Trophy, сообщает «Советский спорт».
Во встрече первого раунда Шарапова одержала победу над представительницей Австралии Дарьей Гавриловой со счетом 6:0, 6:4. Теннисистки провели на корте 1 час 48 минут.
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«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
В следующем круге Шарапова встретится с соотечественницей Дарьей Касаткиной.
Ранее сообщалось, что россиянка Вера Звонарева вышла во второй круг теннисного турнира в Санкт-Петербурге.
Теннис. St. Petersburg Ladies Trophy. 1-й круг
Мария Шарапова (Россия) — Дарья Гаврилова (Австралия) — 6:0, 6:4