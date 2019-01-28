«Ростов» подписал футболиста из АПЛ
Футбольный клуб «Ростов» объявил о подписании контракта с полузащитником «Брайтона» Матиасом Норманом, сообщает «Советский спорт».
Отмечается, что команда с юга России заплатила за 22-летнего норвежца £1,5 млн.
«Мы приветствуем Матиаса Норманна и желаем ему яркой игры в составе «Ростова», — говорится в сообщении на официальном сайте клуба.
Хавбек перешел в «Брайтон» в 2017 году, однако так и не сыграл ни одного матча за первую команду. В том же году футболист на протяжении одного сезона выступал в аренде за «Мольде». В его активе также есть матчи за молодежные сборные Норвегии разных возрастов.
Ранее Анатолий Бышовец поделился ожиданиями от игры «Зенита» и «Ростова» на турнире Фонбет Кубок Матч Премьер.
������— Football Club Rostov (@rostovfc) 28 января 2019 г.
Матиас Норман — игрок «Ростова»
Достигнуто соглашение с клубом АПЛ «Брайтон энд Хоув Альбион» по трансферу 22-летнего игрока.
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