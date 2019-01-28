«Ростов» подписал футболиста из АПЛ

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Футбольный клуб «Ростов» объявил о подписании контракта с полузащитником «Брайтона» Матиасом Норманом, сообщает «Советский спорт».

Отмечается, что команда с юга России заплатила за 22-летнего норвежца £1,5 млн.

«Мы приветствуем Матиаса Норманна и желаем ему яркой игры в составе «Ростова», — говорится в сообщении на официальном сайте клуба.

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Хавбек перешел в «Брайтон» в 2017 году, однако так и не сыграл ни одного матча за первую команду. В том же году футболист на протяжении одного сезона выступал в аренде за «Мольде». В его активе также есть матчи за молодежные сборные Норвегии разных возрастов.

Ранее Анатолий Бышовец поделился ожиданиями от игры «Зенита» и «Ростова» на турнире Фонбет Кубок Матч Премьер.