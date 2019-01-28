Вице-президент СБР рассказал чего не хватает Логинову
Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР), двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков рассказал чего не хватает российскому спортсмену Александру Логинову.
«У Александра Логинова иногда получается чистая стрельба, а иногда он допускает по два-три промаха на рубеже. Нужно где-то отстрелять быстро, а где-то задержаться на несколько секунд на огневом рубеже, но более качественно отработать. Гибкости и хладнокровия не хватает», — приводит слова функционера ТАСС.
Чепиков также в целом оценил выступление сборной России на шестом этапе Кубка мира в итальянском Антхольце.
«И мужчины, и женщины двигаются хорошо, но не могут концентрированно работать над каждым выстрелом, торопятся, поэтому такой результат. Функционально хорошо готовы, но очень много промахов. Может быть, психологическая усталость сказывается, но у всех похожая ситуация», — добавил он.
Ранее бывший тренер женской сборной России по биатлону Вольфганг Пихлер рассказал, что намерен защищать спортсменок из России.