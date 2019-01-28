Юрист назвал условия, при которых «Кардифф» не заплатит за Салу

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Спортивный юрист Михаил Прокопец рассказал, что «Кардифф Сити» при некоторых условиях может не платить «Нанту» за аргентинского форварда Эмилиано Салу, передает «Советский спорт».

«Очевидно, что надо смотреть контракт. Между клубами заключается трансферный договор, который регулирует все эти вещи — в том числе случаи, когда футболист заканчивает карьеру. На сайте «Кардиффа» написано, что трансфер произведен за необозначенную сумму, осталось пройти международную проверку. Скорее всего, это значит, что оплата еще не произведена», — сказал юрист.

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Он также рассказал, что международный трансферный сертификат (ITC) является не единственным вариантом отмены оплаты игрока.

«Может, другая сторона, «Нант», не будет требовать деньги, это же морально тяжелая ситуация — требовать деньги за человека, который, возможно, погиб. По сути, право пользования футболиста невозможно без ITC. Если он не получен, платить не за что», — добавил он.

Ранее глава Аргентины обратился с просьбой не прекращать поиски Салы.