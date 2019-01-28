Тренер Медведевой заявил, что он восхищается Тутберидзе

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Канадский наставник Брайан Орсер, под началом которого с сезона-2018/19 тренируется двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева, заявил, что он восхищается тренером Этери Тутберидзе.

«Пресса постоянно переворачивает эту ситуацию с ног на голову, выдирает слова из контекста и перевирает. Я уже получил хороший урок в этом плане. Поэтому хочу сказать, что восхищаюсь Тутберидзе и тем, что она сделала с этими молодыми девчонками. Я даюсь диву, как она с ними работает. Эти результаты точно не случайность. Это все, что я могу сказать. Хотя все, что я говорю, потом переворачивают так, что ситуация становится против меня», — цитирует Орсера «Чемпионата.com».

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Ранее Орсер отметил, что его подопечная в скором времени вернется на победную тропу.

Кроме того, трехкратная чемпионка Европы по фигурному катанию Мария Бутырская выразила сомнение по поводу того, что серебряная призерка Олимпиады 2018 года Евгения Медведева примет участие в чемпионате мира.

Напомним, что ученица Брайана Орсера заняла седьмое место на чемпионате России, из-за этого она была заявлена на мировое первенство в качестве запасной.

Чемпионат мира будет проходить в Японии с 18 по 24 марта 2019-го.