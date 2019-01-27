Данни хочет вернуться в «Зенит»

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Бывший футболист петербургского «Зенита» Мигель Данни заявил, что был бы не против вернуться в команду Сергея Семака.

«Я могу вернуться, только если клуб этого захочет, одного моего желания недостаточно. Мне нравится ваша лига, хотел бы вообще не покидать ее и продолжать выступать здесь. Фанатам хочу сказать, что если бы все зависело только от меня, вернулся бы хоть сейчас.», — приводит слова португальца «Спорт-экспресс».

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Данни также рассказал, почему он ушел из «Маритиму».

«Просто не очень вписался. Команда не всегда понимала мой стиль. Не захотел мешать и предпочел уйти. Но очень рад, что клуб стал побеждать. Но теперь хотел бы вернуться в Россию», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Лодыгин стал игроком «Олимпиакоса».