Вяльбе прокомментировала победу сборной России в эстафете на этапе КМ

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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась по поводу завоевания российскими лыжниками золотых и серебряных медалей в эстафете на этапе Кубка мира в шведском Ульрисехамне.

«На самом деле, это круто – для команды первое и второе места. Конечно, понимаем, что у норвежцев не сильнейший состав. Тем не менее Россия завоевала впервые за долгие годы такое, даже не припомню, когда у нас такое было», — приводит слова функционера «РИА Новости».

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Вяльбе также рассказала о сложности выбора состава национальной команды на эстафету.

«Приятно, когда есть из кого выбирать, но с другой стороны это сложно сделать. Кто бы мог подумать, что Сережа не выдержит в борьбе с Мальцевым. Но это спорт, тем интереснее», — добавила она.

Ранее сообщалось, что россияне выиграли золото и серебро на этапе КМ по лыжным гонкам.