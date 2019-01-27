Лукашенко назвал фигуристов самыми мужественными людьми

<img src="//img.gazeta.ru/files3/841/12123841/RIAN_5542157.HR-pic905-895x505-16303.jpg">

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что считает фигуристов самыми мужественными людьми в спорте.

«Я не большой специалист фигурного катания, поэтому, это просто моя личная точка зрения. Самые мужественные люди не хоккеисты, а фигуристы! Как они выходят полуголые на лед и делают эти элементы! Дорогие зрители и спортсмены, вы подарили всем нам прекрасное шоу. Благодаря фигуристам мы забыли обо всем», — приводит слова главы государства Sport24.

Реклама

Лукашенко также выразил благодарность всем причастными к успешной организации первенства континента.

«На этой неделе мы доказали, что можем принять здесь чемпионат мира по фигурному катанию. Судьи соревнований, вы — молодцы.Вы не испортили чемпионат Европы. Было бы неправильно, если бы я не поблагодарил тренеров. Без них не было бы этой красоты. Приезжайте к нам в Белоруссию на работу. И помогите поднять наше фигурное катание», — добавил он.

Ранее Александр Самарин заявил о намерении выполнить четверной флип на Универсиаде в Красноярске.