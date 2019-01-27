Боец UFС: Хабиб победит Фергюсона

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Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Кевин Ли поделился ожиданиями от возможного боя между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном, передает «Советский спорт».

«Сложно сказать о досрочной победе, но Хабиб точно победит Фергюсона. Я не считаю, что Хабиб лучше в борьбе. Тони недооценен. Побеждать Хабиба нужно, постоянно меняя позицию. Этот бой должен состояться со спортивной точки зрения. Бой Хабиба и Фергюсона должен стать следующим», — приводит слова спортсмена MMAJunkie.

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Ли также высказался по поводу другого бойца UFC Датсина Порье.

«Я не понимаю, что среди претендентов на титул в легком весе делает Датсин Порье. Он может побить любого из верхушки рейтинга, но я не вижу его претендентом. И уж точно не вижу его потенциальной победы над Хабибом. Дастин может побить разве что сегодняшнего Тони Фергюсона», — добавил он.

Ранее боец UFC призвал не списывать Федора Емельяненко со счетов.