Лукашенко посетит показательные выступления на чемпионате Европы

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетит показательные выступления фигуристов на чемпионате Европы, который проходит в Минске, сообщает Sport24.

Отмечается, что глава государства выступит с речью на закрытии турнира. Во время визита Лукашенко будут усилены меры безопасности на «Минск-Арене».

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Показательные выступления пройдут 27 января в столице Белоруссии.

Ранее глава Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков заявил, что состав национальной команды на чемпионат мира будет определен после финала Кубка России в Великом Новгороде.