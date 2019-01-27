Тренер: Федор Емельяненко прекратит карьеру

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Тренер российского бойца смешанного стиля (MMA) Федора Емельяненко Питер Тайссе заявил, что финальный поединок Гран-при Bellator против Райана Бейдера был последним для 42-летнего спортсмена.

«Для меня в составе его команды — точно последний. Об этом я ему сообщил еще в Голландии. Что касается Федора, то, думаю, после этого боя он прекратит карьеру. Потому что у него есть проблемы с коленом, с плечом. Он был готов к бою только на 66 процентов», — цитирует специалиста ТАСС.

Финальный поединок Гран-при Bellator между Емельяненко и Бейдером, который прошел в Инглвуде, завершился победой американца нокаутом на 35-й секунде. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию боя.