Эдгард Запашный высказался о возможном завершении карьеры Федора Емельяненко
Дрессировщик Эдгард Запашный заявил, что пока не обсуждал с российским бойцом смешанного стиля Федором Емельяненко его дальнейшую карьеру.
В финале Гран-при Bellator Емельяненко встретился с американцем Райаном Бейдером. Поединок, который прошел в Инглвуде, завершился победой американца нокаутом на 35-й секунде. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию боя.
«Бейдер готовился к такому удару. Видно было. В итоге смог достать. А Федор, мне кажется, не включился. Не вошел в боевой режим. Такое ощущение. Но он проиграл, Бейдер молодец», — цитирует Запашного Sport24.
«Мы поговорили после боя, я показал ему поединок. Мы не обсуждали дальнейшую его карьеру, но Федор еще не принял решение. Думаю, ему нужно взять перерыв, посоветоваться с женой, — добавил дрессировщик.
Ранее было опубликовано видео нокаута Емельяненко.