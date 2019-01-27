Эдгард Запашный высказался о возможном завершении карьеры Федора Емельяненко

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Дрессировщик Эдгард Запашный заявил, что пока не обсуждал с российским бойцом смешанного стиля Федором Емельяненко его дальнейшую карьеру.

В финале Гран-при Bellator Емельяненко встретился с американцем Райаном Бейдером. Поединок, который прошел в Инглвуде, завершился победой американца нокаутом на 35-й секунде. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию боя.

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«Бейдер готовился к такому удару. Видно было. В итоге смог достать. А Федор, мне кажется, не включился. Не вошел в боевой режим. Такое ощущение. Но он проиграл, Бейдер молодец», — цитирует Запашного Sport24.

«Мы поговорили после боя, я показал ему поединок. Мы не обсуждали дальнейшую его карьеру, но Федор еще не принял решение. Думаю, ему нужно взять перерыв, посоветоваться с женой, — добавил дрессировщик.

Ранее было опубликовано видео нокаута Емельяненко.