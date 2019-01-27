Хавбек «Лацио» может стать игроком «Зенита»

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Полузащитник римского «Лацио» Милан Бадель попал в сферу интересов петербургского «Зенита», сообщает «Советский спорт».

По информации Fiorentina.it, хавбеком интересуются не только сине-бело-голубые, но и португальский «Спортинг».

До этого хорватский футболист попросил клуб о трансфере из-за недостатка игровой практики. Руководство рассчитывает получить за него около € 8-10 млн.

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Напомним, что «Зенит» рассматривал Баделя летом 2018 года.

Ранее сообщалось, что руководство «Севильи» заинтересовано в приобретении нападающего «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяля.