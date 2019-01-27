Степанова и Букин пообещали удивить фанатов показательным номером

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Танцевальный дуэт Александра Степанова и Иван Букин рассказал о показательном номере, с которым они выступят 27 января на чемпионате Европы в Минске, передает «Советский спорт».

Фигурист отметил, что его мама ждет этого проката.

«Моя мама очень давно хотела, чтобы мы скатали этот номер. И она наконец-то нашла тот момент, когда надо было предложить. Мы согласились, потому что показалось, что это будет что-то интересное», — подчеркнул Букин.

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Его напарница согласилась с тем, что номер будет интересным для зрителя.

«Перед чемпионатом Европы нас очень часто спрашивали, чем мы будем удивлять. Когда ты от старта к старту катаешь свои программы, удивить тяжело. И сейчас я думаю и очень надеюсь, что мы удивим своим показательным номером, потому что он действительно интересный. Я правда надеюсь, что у нас получится то, что мы хотим», — заключила Степанова.

Напомним, что по итогам двух программ дуэт набрал 206,41 балла и занял второе место.

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