Букин поделился эмоциями от серебряной медали чемпионата Европы

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Российский фигурист Иван Букин, выступающий в танцевальном дуэте с Александрой Степановой, высказался относительно выступления на чемпионате Европы, передает «Советский спорт».

Спортсмен поделился эмоциями от проката, а также поблагодарил поддерживающих их пару людей.

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«После ритмического танца было очень приятно, мы получили «сизон бест». Эмоции были сильными. Мы постарались не расплескивать их зря, а сохранить на произвольный танец. Так получилось, что мы вытянули последний номер, заканчивали соревнования, и было немножко, конечно, нервозно, но мы справились. В конце кататься на самом деле очень классно. Ты можешь выдохнуть! Встать и поблагодарить всех людей, которые аплодируют, которые пришли, и мы так и сделали, потому что в Минске потрясающая публика, потрясающие люди», — приводит слова Букина пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

По итогам двух программ Степанова и Букин набрали 206,41 балла и заняли второе место.

Ранее канадский специалист Брайан Орсер заявил, что двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию японец Юдзуру Ханю намерен принять участие в чемпионате мира в Сайтаме.