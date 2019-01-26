Фигуристу Ковтуну стыдно за провал на чемпионате Европы

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Российский фигурист Максим Ковтун подвел итоги своего выступления в произвольной программе на чемпионате Европы, передает «Советский спорт».

В произвольной Ковтун не сделал чисто ни одного прыжкового элемента и расположился на 14-й строчке.

«Можно сейчас многое сказать на эмоциях, я помолчу, но… Хочу сказать одно с уверенностью: спасибо. Спасибо болельщикам, спасибо, родные, за поддержку. Жизнь — такая штука, и от прорыва до краха порой один шаг, искренне благодарен каждому… Стыдно? Да, но не умирать же теперь. Буду думать, что пошло не так», — написал Ковтун в инстаграме.

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«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы.

Ранее олимпийский чемпион Алексей Ягудин поддержал Евгения Плющенко, заявившего о готовности вернуться в фигурное катание, если соотечественники Ковтун и Михаил Коляда продолжат выступать так, как на чемпионате Европы в Минске.