Французы Пападакис и Сизерон установили три мировых рекорда на чемпионате Европы

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Французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон, выступающие в соревнованиях по танцам на льду, установили три рекорда на чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в Минске, сообщает «Советский спорт».

Спортсмены обновили свои же достижения в ритм-танце (84,79), произвольной программе (133,19), а также по сумме двух прокатов (217,98).

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Предыдущий рекорд (84,13, 132,65 и 216,78 балла соответственно) Пападакис и Сизерон установили в ноябре 2018 года на этапе Гран-при во Франции.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию произвольного танца.

Ранее сообщалось, что россиянин Егор Базин, выступающий в паре с Софьей Евдокимовой, надеется в скором времени обыграть Пападакис и Сизерона.