Тренер «ПСЖ» поделился подробностями о трансфере игрока «Зенита»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/964/11224964/DQeqJZAXUAUx0wk.jpg_large-pic905-895x505-28733.jpg">

Главный тренер французского «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель заявил, что трансфер полузащитника петербургского «Зенита» Леандро Паредеса будет оформлен в выходные, передает «Советский спорт».

«Переход ещё не состоялся. Пока не могу слишком много говорить о Леандро. Трансфер должен быть оформлен в выходные. Нужно подождать», — приводит слова Тухеля Le10Sport.

Реклама

В нынешнем сезоне Паредес провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) 15 матчей, забив три мяча и отдав две голевые передачи.

В турнирной таблице французской Лиги 1 «Пари Сен-Жермен» занимает первое место с отрывом в 13 очков.

Ранее сообщалось, что Паредес прилетел в Париж для подписания контракта с «ПСЖ».