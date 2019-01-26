Плющенко готов вернуться в фигурное катание после провала Ковтуна и Коляды

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Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил, что готов вернуться в фигурное катание, если соотечественники Максим Ковтун и Михаил Коляда продолжат выступать так, как на чемпионате Европы в Минске.

Коляда, лидировавший после короткой программы, трижды упал и занял итоговое пятое место. Ковтун не сделал чисто ни одного прыжкового элемента и расположился на 14-й строчке.

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«Коляда и Ковтун, это, конечно... На следующий сезон предлагаю договориться с нами — со мной и Алексеем Ягудиным. Мы тоже можем с тройными «бомбануть», да и над четверными поработаем, и над тройными акселями, на третий уровень навращаем, и, глядишь, и в европейскую троечку зайдем. Если серьезно, я не знаю, что делать этим ребятам с психикой, хотя мысли есть», — цитирует Плющенко ТАСС.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы.

Ранее Александр Самарин заявил, что после серебра чемпионата Европы у него остались смешанные чувства.