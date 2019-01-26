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Испанец Хавьер Фернандес стал победителем чемпионата Европы по фигурному катанию в Минске, набрав за произвольную программу 179.75 балла. Его общий результат составил 271.59 баллов, сообщает «Советский спорт».

Отметим, что эта победа позволила испанскому фигуристу стать семикратным чемпионом Европы.

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Второе место занял россиянин Александр Самарин, который в сумме набрал 269.84 баллов.

Российский фигуриста Михаил Коляда, который лидировал после короткой программы, занял лишь пятое место. Его сумма баллов — 240,87.

Еще один россиянин Максим Ковтун стал лишь 14-м (216.18).

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы.

Напомним, что в женском одиночном катании россиянка Софья Самодурова заняла первое место, оставив на второй строчке олимпийскую чемпионку и свою соотечественницу Алину Загитову, которая во время исполнения произвольной программы допустила несколько грубых ошибок. Еще одна россиянка Станислава Константинова осталась четвертой.

В соревнованиях спортивных пар россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали серебряными призерами, а Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выиграли бронзу.

Ранее официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России объявил о том, что следующий чемпионат Европы состоится в австрийском городе Грац.