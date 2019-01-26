Cизерон: мы высоко ценим пару Степановой с Букиным

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Серебряные призеры Олимпийских игр, трехкратные чемпионы мира французские фигуристы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон поделились мнением о катании российских танцоров Александры Степановой и Ивана Букина, с которыми они соревнуются на чемпионате Европы в Минске.

Cизерон заявил, что их дуэт высоко ценит пару Степанова / Букин.

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«Мы довольно долгое время соревнуемся с Александрой и Иваном. И эта действительно пара, которую мы высоко ценим. Вы знаете, это действительно забавно расти вместе с ними на протяжении многих лет. Это ведь интересно, правда. Они очень талантливые, мы не можем допустить здесь, в Минске, ни единой ошибки», — цитирует Сизерона телеканал «360».

В свою очередь, Пападакис назвал стиль Степановой с Букиным великолепным.

«Мы должны всегда делать что-то свое. Мы не пытаемся быть разными, мы пытаемся работать и идти по своему пути. Это работает для нас, и мне кажется, остальным тоже стоит идти по своему индивидуальному направлению. Степанова и Букин имеют свой стиль, они великолепны, и им надо продолжать действовать так же и работать. Конечно, это правильно, что они и их тренеры пытаются найти что-то новое», — сказала Пападакис.

Напомним, что Пападакис и Сизерон лидируют после ритм-танца на чемпионате Европы по фигурному катанию.

Второе место занимает российская пара Александра Степанова/Иван Букин (81,37). Тройку замыкают представители Италии Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (79,05).

Другие представители сборной России, дуэты Виктория Синицина/Никита Кацалапов (70,24) и Софья Евдокимова/Егор Базин (66,65) располагаются на 5-й и 11-й позициях соответственно. Чемпионы России-2019 допустили два падения в начале программы.

Произвольный танец пары представят сегодня.

Ранее сообщалось, что Евгения Тарасова и Владимир Морозов взяли серебро на чемпионате Европы по фигурному катанию.