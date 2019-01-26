Чешская теннисистка Квитова поделилась ожиданиями от финала Australian Open
Чешская теннисистка Петра Квитова поделилась ожиданиями от финального матча Australian Open, передает «Советский спорт».
В финале Квитова сразится с японской спортсменкой Наоми Осакой.
«Наоми находится в прекрасной форме, она в ударе. Осака является агрессивным игроком, но и я тоже. Думаю, что многое будет зависеть от того, кто из нас возьмет первое очко и окажет давление на соперницу», — приводит слова Квитовой пресс-служба турнира.
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Стоит отметить, что победительница матча станет первой ракеткой мира.
Ранее Джокович поделился ожиданиями от предстоящего финала Australian Open.