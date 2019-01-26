Вратарь Василевский рассказал о приметах в НХЛ

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Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский рассказал о том. какие бывают приметы у игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ), передает «Матч ТВ».

Вратарь поведал, что делает перед матчами регулярного чемпионата, а также во время.

«Есть ли у меня какие-то приметы перед игрой? Например, перед матчем я всегда ем пасту с курицей. На завтрак — яичница с беконом, пью кофе. Одно и то же меню — это моя примета.

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Общение со штангами? Нет, во время матча стараюсь не отвлекаться. Просто играю. Можно сделать что-то такое во время рекламной паузы, но без сумасшествия.

Мне рассказывали, что один парень мылся со своей клюшкой в ванной перед матчами. Вот это было очень странно», — поделился Василевский.

Ранее голкипер «Тампы» высказался о рекорде Овечкина.