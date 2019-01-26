Шведский горнолыжник был госпитализирован во время этапа КМ

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Шведский горнолыжник Александр Келль был отправлен в больницу после падения на этапе Кубка мира в Австрии, сообщает «Советский спорт».

Происшествие произошло во время скоростного спуска в Кицбюэле. Спортсмен упал на одном из отрезков дистанции и сильно ударился. После падения швед еще несколько десятков метров прокатился вниз. Он не вылетел за пределы трассы только благодаря заградительной сетке.

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Когда врачи прибыли на место, то Келль не мог самостоятельно встать и пошевелиться. Горнолыжник вертолетом был отправлен в больницу.

Как информирует шведская команда, спортсмен уже пришел в себя. У него сильная боль в бедре, кровотечения. 26 января он пройдет полноценное обследование.

Ранее адвокат Кокорина рассказала о состоянии игрока.