Тренер «Нанта» считает позорным решение не продолжать поиски Салы
Тренер «Нанта» Вахид Халилходжич высказался о том, что спасатели прекратили поиски пропавшего самолета, на котором летел экс-игрок команды Эмилиано Сала, передает «Советский спорт».
Самолет пропал 22 января, а 24 числа поиски были прекращены. Спасателям не удалось обнаружить воздушное судно.
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«Это позор — прекращать поиски просто так. У людей есть обязательство и задача — найти пропавшего человека. Прекращение поисков — это отвратительно. Нельзя бросать все вот так. Это неприемлемо. Представляете себе чувства его семьи?» — приводит слова Халилходжича AP.
Также не прекращать поиски призвали аргентинцы Лионель Месси и Диего Марадона.
Ранее «Лестер» предложил «Кардиффу» Слимани в связи с потерей Салы.