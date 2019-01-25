Американского боксера застрелил 12-летний ребенок

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В штате Техас профессиональный 24-летний американский боксер Джон Ванметер (2-4-1) был застрелен в собственном доме, сообщает «Советский спорт».

Инцидент произошел сегодня, 25 января. Спортсмен вместе со своей девушкой отдыхал у себя дома. Позднее он услышал, что кто-то пытается пробраться в помещение и пошел выяснять что происходит. В это время его вторая половинка вызвала полицию. прибыв на место преступления, представители правоохранительных органов увидели боксера, лежащего с огнестрельным ранением головы. Он был госпитализирован, но в больнице медики констатировали его смерть.

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По информации BoxingScene, по делу был задержан 12-летний ребенок, которого опознали свидетели происшествия. По законам штата Техас мальчику грозит до 40 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что полиция прекратила поиски пропавшего самолета с футболистом на борту.