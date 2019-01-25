Российские лыжницы заняли первое и второе места масс-старта МЧМ
Лыжницы Анна Жеребятьева и Лидия Дуркина завоевали золотую и серебряную медали соответственно в масс-старте на 15 километров классическим стилем на молодежном чемпионате мира, сообщает «Советский спорт».
Жеребятьева пришла первой с результатом в 40 минут 31,4 секунды. Дуркина уступила ей 23,5 секунды. Третью строчку заняла немка Катарина Хенниг (+37,5 секунды).
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Еще одна россиянка Яна Кирпиченко стала четвертой (+41,6).
Соревнования проходят в финском Лахти.
Ранее российский лыжник Александр Терентьев выиграл мировое первенство среди юниоров в спринте классическим стилем.