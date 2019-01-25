Емельяненко опроверг слухи об отмене боя с Бейдером
Боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко прокомментировал слухи о том, что он может сняться с поединка с американцем Райаном Бейдером, передает «Спорт-Экспресс».
СМИ утверждали, что у россиянина проблемы со здоровьем.
«Слава богу, чувствую себя хорошо», — заявил спортсмен, подтвердив свое участие в поединке.
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Встреча состоится 26 января на турнире Bellator 214 в рамках финала Гран-при тяжеловесов.
На счету Емельяненко 38 побед и пять поражений за карьеру. У Бейдера 26 удачных боев и пять проигрышей.
Ранее сообщалось, что американская организация по боям смешанного стиля Bellator планирует провести турнир в Москве или Санкт-Петербурге в 2019 году.